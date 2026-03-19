Продажи Zeekr в России идут на рекорд

Продажи автомобилей Zeekr в России побили новый рекорд. За первые два месяца 2026 года на учет было поставлено 1050 машин этого бренда, что на 127% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главным драйвером успеха стал новый гибридный кроссовер Zeekr 9X, который завоевал популярность отечественных автомобилистов. Он разошелся тиражом в 906 экземпляров, что составляет 86% от всех продаж Zeekr в текущем году.

Однако, как отмечает глава "Автостата" Сергей Целиков, некогда популярный электрокар Zeekr 001 и другие модели бренда продолжают терять позиции на рынке.

Напомним, что предыдущий пик продаж Zeekr в России пришелся на 2024 год, когда было реализовано 7623 автомобиля. В 2025 году рынок просел вдвое, но с выходом новой гибридной модели бренд переживает вторую молодость.

