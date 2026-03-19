Во Владивостоке продают единственный в России гиперкар Rimac Nevera

Хорватский гиперкар Rimac Nevera с уникальным золотым салоном продают в России за 355 миллионов рублей. Уникальный автомобиль, созданный по индивидуальному заказу, доступен для покупки через московскую компанию-посредника с доставкой по всей РФ.

Как следует из объявления, Rimac Nevera выделяется не только своими техническими характеристиками, но и эксклюзивным внешним и внутренним исполнением. Кузов гиперкара окрашен в специально разработанный цвет Quantum Silver с уникальным перламутровым покрытием, которое меняет оттенок в зависимости от освещения.

Салон отделан бордовой кожей высшего качества с контрастной строчкой, в которой использованы платиновые и золотые нити. Среди других деталей — стеганая отделка RA Classic, платиновое анодирование элементов салона и фирменная прострочка приборной панели и руля, сочетающаяся с карбоновыми вставками.

Четыре электродвигателя развивают суммарную мощность 1914 л.c. Разгон с места до 100 км/ч занимает всего за 1,97 с. Максимальная скорость достигает 412 км/ч. Благодаря тяговой батарее емкостью 120 кВт·ч запас хода по циклу WLTP составляет от 379 до 489 км, а быстрая зарядка мощностью 250 кВт позволяет восполнить заряд до 80% менее чем за полчаса.

Цена автомобиля – 355 млн рублей. В объявлении подчеркивается, что стоимость рассчитана с учетом всех необходимых процедур: таможни, утильсбора, ЭПТС и СБКТС.