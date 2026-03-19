Аномально снежная зима заставила водителей массово проверять состояние авто.

Спрос на диагностику в феврале подскочил на 73%, а услуги автоэлектриков стали искать почти вдвое чаще, чем год назад.

Как выяснили аналитики сервиса «Профи.ру», особенно простоя в сугробах не выдержали аккумуляторы – количество заявок на их замену выросло в пять раз, а отогревать машины после морозов пришлось в 17 раз активнее.

Эксперты объясняют всплеск интереса к техобслуживанию долгим простоем машин во дворах: перепады температур и высокая влажность привели к окислению контактов и разрядке батарей.

Автоэксперт Евгений Королев поясняет, что первый запуск после длительной стоянки создает высокую нагрузку на мотор, а загустевшее масло усиливает износ деталей, из-за чего после холодной зимы часто возникают проблемы с электрикой.

Автомеханики советуют водителям, чьи машины долго простояли без движения, в первую очередь проверить аккумулятор и обязательно прогревать автомобиль перед поездками, а при любых неполадках сразу обращаться в сервис, чтобы не усугубить возможные повреждения.