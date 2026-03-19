Новый ГОСТ остановит бесконтрольный ввоз питбайков в РФ

В России разработали ГОСТ для питбайков, который установит технические нормы, методы испытаний и классификацию. После его принятия все ввозимые мини-мотоциклы будут подлежать обязательной сертификации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«До этого была лазейка в таможенном кодексе — технику ввозили как спортинвентарь. Пошлины не платили, на учет не ставили. Полноценные мотоциклы, но без фар, зеркал и поворотников, которыми управляют подростки без навыков и знания ПДД, — именно это сейчас хотят исправить», – говорится в публикации.

Минпромторг поддержал разработку национального стандарта для питбайков и спортивных мотоциклов. В документе пропишут технические требования, процедуры проверок и классификацию. Это должно навести порядок на рынке и установить единые правила для всех участников.

Власти готовят сразу несколько ограничений для питбайков. Разработанная Комитетом по молодежной политике инициатива проходит межведомственное согласование — исключение сделают для обладателей справок из спортшкол и прав категории «А». Также подросткам запретили продавать бензин и дизель, а Минтранс подготовил правила, которые исключат питбайки с дорог общего пользования. Нововведения ожидаются в начале лета.

