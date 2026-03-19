На дорогах России резко вырастет число беспилотных машин
К концу 2028 года на российских дорогах будет задействовано около 1000 беспилотных грузовых машин, а к 2030 году беспилотный коммерческий парк увеличится до 4000 единиц. Такие данные Министерство транспорта РФ.
Каждый автономный грузовик ежегодно будет преодолевать дистанцию 300 тысяч километров, что вдвое превышает среднегодовой пробег грузового автомобиля с водителем за рулем.
В министерстве также пояснили, что массовое внедрение беспилотных технологий не потребует модернизации дорог и инфраструктуры. Управление движением будет организовано с помощью сетей сотовой связи 4G. В перспективе, для обеспечения бесперебойной навигации, планируется задействовать ресурсы низкоорбитальных спутниковых группировок.
С 2028 года начнется поэтапный запуск автономных грузоперевозок на трассах федерального значения категории «М» и «Р». Но уже в 2026 году беспилотные грузовики появятся на Центральной кольцевой автомобильной дороге.
Ранее специалисты назвали три самые распространенные проблемы автомобилей, возраст которых составляет от пяти до десяти лет.