Lamborghini перенесла запуск электрокара

Lamborghini откладывает первый электрокар до 2030 года, фокусируясь на эмоциях клиентов
Итальянский производитель суперкаров Lamborghini решил отложить выпуск своего первого полностью электрического автомобиля как минимум до 2030 года, пересмотрев первоначальные планы по электрификации. Эта корректировка стратегии отражает неопределённость спроса на электрокары в премиум-сегменте, где клиенты ценят традиционные эмоции от двигателей внутреннего сгорания. Глава компании Стефан Винкельманн отметил, что разработка EV продолжается, но сроки сдвинуты, чтобы создать продукт, способный конкурировать не только технологически, но и по ощущениям, включая звуковой опыт. Об этом сообщает издание speedme.ru.
Ключевым фактором для такого решения стал эмоциональный аспект: покупатели суперкаров часто не готовы отказаться от звука и ощущений, которые являются частью ДНК бренда. Винкельманн подчеркнул, что интерес к электрическим моделям остаётся нестабильным, что побудило компанию переориентировать ранее анонсированный электрокар Lanzador на гибридную установку. Это изменение подхода показывает, как премиум-сегмент движется по собственной траектории, отличаясь от массового рынка, где доминируют экономия и экология.
В отличие от многих автопроизводителей, активно переходящих на электротягу, Lamborghini фокусируется на сохранении уникального опыта вождения, что создаёт парадокс: чем дороже автомобиль, тем медленнее он становится электрическим. Увеличенный срок разработки позволит бренду лучше адаптироваться к запросам клиентов и создать конкурентный продукт, не теряя надежды на будущее электрификации. Таким образом, компания балансирует между инновациями и традициями, формируя новый баланс сил в индустрии суперкаров.