Продажи легковых авто в Китае в марте составят около 1,7 млн

Продажи легковых автомобилей в Китае в марте 2026 года демонстрируют разнонаправленные тенденции, хотя общий объём составит приблизительно 1,7 млн единиц. Это на 12,4% меньше, чем годом ранее, но на 64,5% выше февральского показателя, причём начало месяца было ослаблено праздничными факторами, а к концу ожидается всплеск активности дилеров. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Ключевым фактором восстановления рынка стали электромобили, чьи продажи могут достигнуть 900 тысяч единиц, что соответствует доле в 52,9% от общего объёма. Этот сегмент вновь преодолел психологический рубеж в 50%, что подчёркивает сдвиг потребительских предпочтений в сторону электрификации, усиливая разрыв с традиционными автомобилями.

Тем временем бензиновые модели испытывают давление, несмотря на предлагаемые скидки, поскольку спрос восстанавливается медленно из-за роста цен на топливо и изменений в поведении покупателей. В результате китайский рынок ускоряет переход к новой структуре, где электромобили играют ведущую роль.