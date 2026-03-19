В России оценили ситуацию на рынке электрокаров

Революции в российских продажах электромобилей ждать не стоит. Такой прогноз дал «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Накануне аналитики сообщили, что за два первых месяца 2026 года в России на 23 процента выросла реализация новых электрокаров.

«Мне кажется, это определенная сезонная вспышка. Перед летом многие могут приобрести китайские, может быть, не только китайские электрокары. Но в дальнейшем принципиального роста не будет», — прокомментировал эксперт ситуацию на рынке электромобилей.

«Могу предположить, что это как покупка кабриолета. "Электричку" гораздо проще эксплуатировать в летний период. На аккумуляторах можно дольше проехать, низкая посадка не так страшна. Ну и многие из электрокаров внешне выглядят очень выигрышно», — пояснил Хайцеэр.

Ранее аналитик Сергей Целиков рассказал про особенность авторынка Крыма. Доля электромобилей в регионе заметно выше среднероссийских показателей, отметил он.