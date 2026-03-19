Scheidt & Bachmann представила функцию для прогноза занятости зарядных станций

В сфере электромобилей появилась интеллектуальная система, способная предсказывать занятость зарядных станций и примерное время освобождения разъёмов. Этот ИИ-инструмент от компании Scheidt & Bachmann анализирует данные уже в первые пять минут сессии, учитывая локацию, день недели, время суток, погоду и окружающую инфраструктуру. Модель постоянно совершенствуется, повышая точность прогнозов и помогая водителям решить, ждать ли у занятой точки или искать альтернативу. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Технология доступна в виде API для интеграции в приложения и мультимедийные платформы, а также может работать с уличными экранами на зарядных хабах. Её внедрение способно решить одну из ключевых проблем электрокаров — непредсказуемость загрузки станций, где машины могут стоять дольше, чем на обычных АЗС, из-за различных факторов, таких как уровень заряда или отлучки водителей.

Если система покажет высокую точность, она сделает электромобили удобнее в повседневной эксплуатации, превратив предсказуемость инфраструктуры в конкурентное преимущество. Это важно для рынка, так как помогает воспринимать электротягу не как компромисс, а как выгодную альтернативу традиционным автомобилям в планировании поездок.