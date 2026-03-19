Volkswagen анонсировал рестайлинг Multivan с гибридной версией к 2026 году

Volkswagen анонсировал рестайлинг модели Multivan, приуроченный к её пятилетнему юбилею, с первыми изображениями, демонстрирующими обновлённый дизайн. Изменения включают новые фары с другой световой сигнатурой, переработанные бамперы, а также колёсные диски диаметром 17 и 18 дюймов, дополненные свежими вариантами окраски, такими как матовые покрытия и двухцветные комбинации вроде Candy White с Grey Brown Metallic. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Хотя детальные технические характеристики пока не раскрыты, известно, что в обновлённой линейке появится версия с подключаемой гибридной установкой, что подчёркивает акцент производителя на экологичных технологиях в рамках модернизации. Эта модель, остающаяся одной из самых просторных в ассортименте бренда, продолжает ориентироваться на семейных пользователей и коммерческие нужды, сочетая практичность с современными трендами.

Премьера рестайлингового Multivan запланирована на вторую половину 2026 года, расширяя сегмент новинок этого периода, где гибридные решения становятся всё более востребованными. Обновление подчёркивает стремление Volkswagen адаптировать свои предложения к растущим требованиям рынка, сохраняя приверженность функциональности и инновациям.