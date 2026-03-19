На трассах Тверской области станет больше комплексов фиксации нарушений ПДД.

В Тверской области в 2026 году установят 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог. Общее число камер вырастет до 172.

В Тверской области планируется установка 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции региона.

Новые камеры разместят на аварийно-опасных и потенциально опасных участках, а также в местах концентрации ДТП. В числе локаций — отрезки федеральных трасс М‑10 «Россия», М‑9 «Балтия», Р‑132 «Золотое кольцо» и А‑111 «Подъездная дорога к Госкомплексу «Завидово».

После введения дополнительного оборудования на дорогах Тверской области будет действовать в сумме 172 комплекса фиксации нарушений ПДД. В ГИБДД рассчитывают, что расширение сети камер поможет снизить аварийность и повысить дисциплину водителей.

Между тем, в Московской области к системе «Безопасный регион» подключили свыше 160 тысяч камер, которые помогают обеспечивать порядок и безопасность в общественных местах. Также 94 стационарных комплекса в Новосибирске и 42 в области начали фиксировать нарушения после завершения тестового периода. Регион занимает 12-е место в России по количеству камер наблюдения.