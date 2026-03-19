GWM ведет переговоры с Mercedes-Benz и Nissan о запуске нового предприятия

Китайская Great Wall Motor ведёт переговоры с Mercedes и Nissan о сборке в Южной Африке
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor изучает возможности налаживания сборки автомобилей в Южной Африке, что может включать партнёрство с местными заводами или приобретение готовых мощностей. Переговоры уже идут с такими игроками, как Mercedes-Benz и Nissan, рассматривая, в частности, вариант контрактного производства для ускоренного выхода на рынок без затрат на новое строительство. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Такие шаги отражают общую тенденцию среди китайских компаний, которые стремятся локализовать производство за границей, особенно на фоне потенциальных ограничений импорта. Это позволяет снизить риски и укрепить позиции на стратегических рынках, включая Южную Африку, где GWM уже контролирует около 5% продаж.
Фирма делает акцент на развитии гибридных технологий, недавно представив обновлённую версию Haval H6 с подключаемой гибридной системой, рассчитанную на семейных покупателей. Планируется также выпуск новой глобальной модели, которая может собираться локально и даже экспортироваться в Европу, подчёркивая растущую роль Африки в международных стратегиях китайских брендов.