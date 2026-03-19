Названы 10 самых мощных автомобилей, замаскированных под обычные машины

Topspeed перечислил 10 автомобилей с моторами от суперкаров. Возглавил список Cadillac CT5-V Blackwing 2026 года. На первый взгляд это классический представительский седан, но под капотом у него 6,2-литровый турбомотор V8 мощностью 668 л.c.

Модель оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач, системой Magnetic Ride Control и электронным дифференциалом повышенного трения. За торможение отвечают механизмы Brembo с шестью поршнями спереди и четырьмя сзади. Набор настроек позволяет водителю гибко менять характер автомобиля.

На втором месте расположился Mercedes-AMG E53 2026 года. От стандартного E-Class его отличают лишь сдвоенные патрубки выхлопа и шильдики. Под капотом седана скрывается гибридная установка мощностью 577 лошадиных сил на базе трехлитрового турбомотора.

Третью строчку занял Lexus IS 500 F Sport Performance 2025 года. Модель интересна тем, что это один из последних заднеприводных седанов с атмосферным V8. Внешне он почти не отличается от версии IS 350, однако развивает 472 лошадиные силы.

В десятку также вошли Volvo S60 Recharge 2024 года, BMW M340i 2026 года, Genesis G70 3.3T 2026 года, Audi S5 2026 года, Toyota Crown Platinum 2026 года, Volkswagen Golf R 2026 года и Hyundai Elantra N 2026 года.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.