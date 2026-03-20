У кроссовера Xiaomi YU7 появится версия GT мощностью 1000 сил. В каталоге деклараций транспортных средств Министерства промышленности и информационных технологий КНР (МИИТ) появились подробные сведения, раскрывающие характеристики нового Xiaomi YU7 GT. Как выяснил журнал Motor, с такими данными модель сможет бросить вызов многим признанным лидерам, включая продукцию марки Porsche.

Новинка получит двухмоторную систему полного привода. Передний двигатель развивает 288 кВт, а задний — 450 кВт, так что суммарная отдача агрегатов составит 738 кВт или 990 л.с. Это позволит автомобилю разгоняться до 300 км/ч.

Длина Xiaomi YU7 GT — 5015, ширина — 2007, а высота — 1597 мм. Размер колёсноый базы — 3000 мм. Снаряженная масса автомобиля равна 2460 кг, из которых 666 кг приходится на аккумуляторный блок. Общий запас хода — 705 км.

Кстати, в прошлом году этот автомобиль (разумеется, в камуфляжной окраске) сфотографировали во время тестов на знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг, где машину «учили» правильно ездить.

Добавим, что исходный Xiaomi YU7 является одним из бестселлеров китайского рынка. За наиболее востребованными модификациями стоят многомесячные очереди, а подержанные экземпляры нередко стоят дороже новых.

