Polestar привлекла $300 млн инвестиций для развития бизнеса

В рамках усиления финансовой устойчивости производитель электромобилей Polestar привлёк 300 миллионов долларов в ходе нового раунда финансирования, что свидетельствует о серьёзном интересе инвесторов к развитию бренда. Средства поступят от нескольких крупных финансовых организаций, поддерживая общую стратегию укрепления позиций компании. Об этом сообщает издание speedme.ru.

За последние месяцы Polestar уже получила примерно 1 миллиард долларов дополнительного капитала, включая поддержку от Geely, что позволяет продолжать активное расширение, несмотря на текущую убыточность. Компания делает ставку на масштабную продуктовую экспансию, планируя выпустить четыре новых электромобиля в ближайшие три года для усиления позиций на глобальном рынке.

Дополнительным фактором роста остаётся расширение международных продаж и дилерской сети, а привлечение инвестиций помогает компенсировать высокие затраты на разработку и вывод новых моделей. В условиях усиливающейся конкуренции среди электромобилей такие финансовые вливания становятся необходимым условием для выживания и роста молодых брендов.

Polestar находится в типичной для новых автопроизводителей фазе, где большие инвестиции сегодня направлены на потенциальную прибыль завтра. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли компания достаточно быстро нарастить продажи, чтобы оправдать вложения и выйти на устойчивую бизнес-модель.