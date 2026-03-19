Седан BMW i4 снимут с производства в 2027 году

Как сообщает Carscoops со ссылкой на члена совета директоров компании Йохена Голлера, решение обусловлено естественным обновлением модельного ряда и появлением более совершенного электромобиля — новой версии BMW i3.

Новый BMW i3, который фактически заменит i4, получил 800-вольтовую архитектуру и поддержку быстрой зарядки мощностью 400 кВт. Версия i3 50 xDrive развивает 463 л.с., а ее запас хода по циклу EPA ожидается на уровне 708 км.

При этом, как отмечается в публикации, i4 может вернуться в будущем: ожидается, что новое поколение 4-Series будет предлагаться как с бензиновыми, так и с электрическими силовыми установками.

