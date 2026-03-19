Госдума не захотела поддержать аккуратных водителей

Государственная Дума не поддержала аккуратных водителей. Депутаты отклонили в первом чтении законопроект, предполагавший предоставление скидки по транспортному налогу в размере 50 процентов автомобилистам, которые не нарушали правила дорожного движения (ПДД) в течение года. Об этом пишет РИА Новости.

По задумке разработчиков нормы, такая мера могла бы стать для российских автовладельцев дополнительным стимулом к безопасной езде.

Инициативу не поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам, кабинет министров и Счетная палата РФ. В профильном комитете указали на несоответствие задачи по стимулированию соблюдения ПДД предмету регулирования Налогового кодекса, в который и предлагалось внести изменения. Еще одним аргументом против данного предложения стала потенциальная возможность злоупотреблений. В своем заключении бюджетный комитет отметил, что такая норма способна породить «коррупционную составляющую» — недобросовестные участники дорожного движения могут любыми путями избегать наказания за нарушения, чтобы получить налоговую льготу.

В правительстве сочли некорректной саму привязку налоговых послаблений к правомерности поведения человека за рулем. Принятие такого закона неизбежно приведет к снижению доходов в региональных бюджетах. Поскольку в финансово-экономическом обосновании к проекту не были прописаны источники возмещения этих потерь, поддерживать инициативу не представляется возможным, указали там.

Счетная палата напомнила, что в текущих условиях, когда государственные расходы, в том числе на социальные обязательства, растут, любые предложения, ведущие к недополучению бюджетами средств, требуют четкого определения механизмов компенсации.

Ранее стало известно, что в России разработали ГОСТ для питбайков. Национальный стандарт установит технические нормы, способы испытаний и классификацию техники.