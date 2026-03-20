Jetour обновил X70 и Shanhai L7: доступные кроссоверы с богатым оснащением

Китайский автопроизводитель Jetour представил обновленные версии кроссоверов X70 и Shanhai L7 для 2026 года, делая ставку на доступную стоимость в сочетании с богатым оснащением, что переопределяет стандарты в бюджетном сегменте. X70 стартует с цены 6,99 млн юаней и предназначен для семей, предлагая просторный салон на 5 или 7 мест, панорамную крышу и базовые современные функции, а под капотом у него турбированный двигатель 1.5T мощностью 115 кВт, работающий с роботизированной коробкой передач. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Shanhai L7, позиционируемый как более продвинутая модель, оснащен гибридной силовой установкой, которая включает бензиновый двигатель и электромотор, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 секунд и обеспечивает запас хода до 1300 км, при этом на чистой электротяге можно проехать до 130 км, а быстрая зарядка занимает менее 20 минут. Салон этой модели получил два экрана, встроенный холодильник и расширенный набор опций для комфорта, подчеркивая её премиальные черты.

Jetour активно стирает границы между бюджетным и средним сегментами, предлагая за минимальные деньги уровень оснащения, ранее характерный для более дорогих автомобилей. Это создает новую рыночную динамику, где конкуренция смещается с цен между брендами на соперничество уровней оснащения, оказывая давление на традиционных производителей.