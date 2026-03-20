Подмосковным подросткам перекроют топливо

Министерство транспорта Московской области разработало комплекс мер, призванных сократить количество аварий с участием несовершеннолетних водителей питбайков. Среди наиболее заметных инициатив — запрет на продажу топлива лицам, не достигшим восемнадцати лет, а также ограничение реализации самой техники только через профильные спортивные организации. Вступление новых правил в силу планируется с апреля, то есть к официальному старту мотосезона.

Руководитель регионального Минтранса Марат Сибатулин пояснил, что питбайки в последние годы стали чрезвычайно популярны среди подростков. Выезжая на дороги общего пользования, молодые люди зачастую попадают в ДТП, поскольку у них нет ни необходимых навыков управления, ни водительских прав на такую технику. Статистика демонстрирует устойчивый рост числа происшествий, что и заставило власти искать новые рычаги воздействия на ситуацию.

Запрет на продажу бензина детям должен стать серьёзным препятствием для самостоятельного использования питбайков вне специально отведённых площадок. Если у подростка нет возможности заправить технику, её эксплуатация становится практически невозможной. Кроме того, реализация питбайков только через спортивные клубы позволит перенаправить интерес юных любителей скорости в организованное русло.

В таких клубах подростки смогут обучаться под руководством инструкторов, осваивать безопасные приёмы вождения и использовать мототехнику исключительно на предназначенных для этого трассах. Это не только снизит аварийность, но и поможет выявлять действительно талантливых спортсменов, которые в будущем смогут представлять регион на соревнованиях различного уровня.

В министерстве рассчитывают, что предлагаемые изменения помогут значительно сократить количество ДТП с участием несовершеннолетних и предотвратить возможные трагедии. Окончательное решение по данному вопросу будет принято после завершения всех необходимых согласований и консультаций с заинтересованными сторонами, включая представителей спортивных организаций и розничной торговли.