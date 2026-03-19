Водительские документы россиян начнут проверять в лесах и полях

У россиян начнут проверять водительские документы в лесах и полях. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, согласно которому сотрудники Гостехнадзора смогут проводить рейды по проверке документов. Это значит, что водители квадроциклов, снегоходов и другой самоходной техники должны будут останавливаться действовать так же, как и с гаишниками на дорогах.

Сегодня инспекторы могут наблюдать за соблюдением требований законодательства, но не имеют права останавливать сидящих за рулём людей для проверки водительских прав (или удостоверения машиниста-тракториста), ОСАГО или регистрационных документов. Нововведение призвано устранить этот пробел.

Сами рейды можно будет проводить в полях, лесах, на стройплощадках и в карьерах, а полномочия будут распространяться на все типы самоходных машин, которые регистрируются не в ГАИ, а в Гостехнадзоре.

В пояснительной записке к документу указано, что по состоянию на август 2025 года на территории России было зарегистрировано 3,89 млн транспортных средств и прицепов к ним, но техосмотр проходит менее 45% самоходных машин.

Если поправки будут одобрены, нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Тем временем квадроциклы и снегоходы начнут ставить на учёт в РФ по новым правилам. В правительстве подготовили проект поправок в регламент регистрации самоходных машин и подобной техники, то есть болотоходов, вездеходов, тракторов, дорожной и сельскохозяйственной техники.