Калининградский завод готов обеспечить локализацию таксопарков

С марта вступил в силу закон о локализации такси. Теперь поставить "шашечки" можно только на автомобили, которые полностью собираются в России. Единственные регионы, для которых сделали исключение, - это Калининградская область и Дальний Восток (нововведения там отложили до 2028 года). Несмотря на отсрочку, в российском эксклаве уже заявили о готовности обеспечить таксопарки локализованными авто с учетом новых требований.

Президент калининградского завода "Автотор Холдинг" Денис Пак рассказал "РГ", что потребность в обновлении машин такси - колоссальная. Однако критически важно соблюсти баланс: стимулировать локализацию, но не ограничивать при этом бизнес и пассажиров в праве на выбор. Эффективность такого подхода уже доказали в регионе, выпустив на рынок калининградский электрокар "Амберавто", который приглянулся сервисам такси.

- Мы подходим к вопросу локализации фундаментально, инвестируя в создание базы для обеспечения технологического суверенитета. В рамках специнвестконтракта запустили первую очередь кластера автокомпонентов из семи заводов. Они производят критически важные детали и оборудование, которые уже сегодня интегрируются в наш производственный цикл: от тяговых электродвигателей и электронных систем управления до телематики и систем выпуска. Наша целевая модель - стать независимым поставщиком компонентной базы не только для собственных нужд, но и для других предприятий отрасли, - подчеркнул Денис Пак.

Калининградская программа локализации охватывает весь модельный ряд и предполагает поэтапный переход к производству полного цикла. На заводе подчеркнули, что процесс локализации - это "игра вдолгую": важна реальная технологическая независимость, а не формальный набор баллов для участия в краткосрочных субсидиях.

Поддержать калининградцев готовы и питерские коллеги. С конвейера местного завода АвтоВАЗ в этом году сойдут восемь тысяч Lada Iskra, что практически втрое превысит прошлогодние показатели. "Наши автомобили полностью удовлетворяют всем требованиям закона", - прокомментировали на предприятии.

Всего в официальный список Минпромторга России пока включили более 20 автомобилей, которые набрали нужное количество баллов локализации.