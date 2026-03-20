Jeep отзывает в США Wagoneer S

Компания Chrysler (FCA US, LLC) проводит отзывную кампанию для кроссоверов Jeep Wagoneer S 2024–2026 годов выпуска, затрагивающую 11 767 транспортных средств. Причиной послужила потенциальная проблема с крышкой шарнира двери багажника, которая может быть изготовлена с недостаточными конструкционными допусками и не зафиксироваться надёжно, что способно привести к её отсоединению во время движения. Отсоединившийся элемент создаёт опасность для других участников дорожного движения, повышая риск аварии, при этом водитель может заметить неплотное прилегание крышки или услышать дребезжание. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Автомобили, произведённые с 21 марта 2024 года по 24 июля 2025 года, попали под отзыв, причём, по оценке FCA US, дефект может присутствовать примерно в 6,7% случаев. Расследование началось 8 января 2026 года, а поставщиком детали указана компания Magna International Inc. из Канады. На 18 февраля было зафиксировано 2 обращения клиентов, 17 гарантийных заявок и 32 полевых отчёта со всех рынков, но случаев дорожно-транспортных происшествий или травм не зарегистрировано.

Дилеры проведут осмотр и, если потребуется, выполнят ремонт или замену крышки шарнира на обновлённую деталь с улучшенными конструкционными допусками для надёжной фиксации. Однако на момент публикации сервисная мера ещё не доступна, и производитель уведомил дилеров, что запуск кампании ожидается во втором квартале 2026 года. Уведомление дилеров запланировано на 19 марта 2026 года, а владельцев — на 1 мая 2026 года.

Этот случай демонстрирует, что даже второстепенные элементы кузова, не связанные напрямую с системами безопасности, при определённых условиях могут привести к серьёзному регуляторному вмешательству. Для Wagoneer S, ключевой электрической модели Jeep, отзыв на раннем этапе жизненного цикла особенно чувствителен с точки зрения имиджа бренда, подчёркивая важность контроля качества даже в мелочах.