KGM представил электрический Torres EVX Cargo Van для бизнеса

KGM представил новую коммерческую версию электрического автомобиля Torres EVX Cargo Van, ориентированную на малый бизнес. Эта модель сочетает характеристики кроссовера с функциональностью грузового транспорта, оснащена мотором мощностью 207 лошадиных сил и крутящим моментом 339 Ньютон-метров. Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 80,6 киловатт-часов обеспечивает запас хода до 498 километров по циклу WLTP, а быстрая зарядка с 20 до 80 процентов занимает около 36 минут. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© KGM

От пассажирской версии эта модель отличается отсутствием заднего ряда сидений, вместо которого предусмотрен грузовой отсек длиной около 1,8 метра и шириной 1,3 метра. Объем достигает примерно 2 кубических метров, а грузоподъемность — до 485 килограммов. Отделение защищено перегородкой, доступ возможен через заднюю и боковые двери.

В стандартное оснащение входят двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа, датчики света и дождя, а также мультимедийная система с двумя экранами по 12,3 дюйма. Модель усиливает сегмент авто для малого бизнеса, предлагая электрическую альтернативу с большим запасом хода и практичным грузовым пространством.