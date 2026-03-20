Гостехнадзору дадут право проверять самоходные машины в местах эксплуатации

Правительство внесло в Госдуму законопроект о наделении региональных органов Гостехнадзора правом проверять самоходные машины в местах их эксплуатации в режиме постоянного рейда. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон «О самоходных машинах и других видах техники». Сейчас инспекторы не могут проверить удостоверение тракториста-машиниста (тракториста), полис ОСАГО, техническое состояние машины и регистрационные документы с информацией о ней. Согласно инициативе, инспекторы смогут не только наблюдать за соблюдением правил или проводить плановые проверки, но и внезапно появляться на маршрутах, останавливать технику, проверять права тракториста-машиниста, наличие страховки и документов, а также оценивать состояние машин на месте.

К самоходным машинам относятся тракторы, дорожно-строительная, коммунальная и сельскохозяйственная техника, а также внедорожное оборудование: комбайны, косилки, экскаваторы, бульдозеры и дорожные катки. Эта техника обычно работает за пределами обычных дорог: в лесах, полях, горах и на стройплощадках. Изменения также распространятся на прицепы и полуприцепы для самоходных машин.

По данным Минтруда, с 2020 по 2024 год на производстве произошло 1053 инцидента, связанных с использованием машин, в том числе неисправных. Из них 410 случаев имели смертельный исход, в результате чего погибло 445 человек и 635 получили тяжелые травмы.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.