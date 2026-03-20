Прошло 14 лет, а она как новая: на продажу выставили Lada Priora за 1,7 млн

Как выяснила "Российская газета", в РФ выставили на продажу Lada Priora, которая с 2012 года проехала всего 1710 км. За свою "капсулу времени" владелец просит весьма солидную сумму - 1,7 млн рублей.

"Автомобиль в идеальном заводском состоянии, все детали от А до Я родные. Коллекционный экземпляр. Гаражное хранение. Родной пробег, любые проверки! Возможен обмен на "Ниву Бронто" черного цвета с доплатой в обе стороны. С продажей не спешу, свои цены не предлагать! Автомобиль сейчас находится в Москве, скоро привезу домой", - говорится в объявлении.

Судя по фото, машина действительно в идеальном состоянии. Под капотом двигатель 1,6 литра, который выдает 87 л.с. Привод - передний.

