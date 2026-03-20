Производитель автомобилей "Атом" рассказал о старте производства

Представитель проекта Атом прокомментировал ситуацию с запуском производства.

© За рулем

В комментариях к одному из недавних постов в официальном аккаунте проекта Атом во ВКонтакте представитель компании ответил на очередной вопрос о сроках запуска электромобиля в производство.

«Работа на производстве кипит, в социальных сетях продолжаем рассказывать про разработку и производство Атома, а также публикуем информацию на смежные темы. Уверены, эта информация будет полезна нашим подписчикам. Также заранее делимся техническими нюансами и характеристиками, чтобы потенциальные владельцы могли заранее спланировать эксплуатацию автомобиля. О старте продаж сообщим в специальном анонсе позже. Следите за новостями в наших социальных сетях», – сообщил администратор группы «Атом» во ВКонтакте.

Напомним, сроки старта серийного производства Атома на заводе «Москвич» сдвигались несколько раз. Ранее сообщалось, что производство стартует летом 2025-го, затем запуск был перенесен на конец года. Когда он наступил, разработчики объявили что «автомобили поедут по улицам» весной 2026-го, и через месяц называли апрель сроком начала продаж. У независимых экспертов зреет скепсис: глава «Автостата» Сергей Целиков не ожидает серийных машин раньше конца 2026-го...

Разрабатываемый с 2021 года проект выделяется рядом по-настоящему новаторских решений по кузову, интерьеру и бортовой электронике, а также заявкой на широкое использование отечественных высокотехнологичных компонентов. Вместе с тем, Атом часто критикуют: за принадлежность к непопулярному классу авто, высокую озвученную цену и неоднократное смещение сроков начала производства.

Отметим, что предсерийные образцы продолжают проходить испытания: после испытаний холодом батарея Атома успешно прошла тест в 40-градусной жаре.