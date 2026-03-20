Ford Maverick вновь лидирует по удерживаемой стоимости в 2026 году

Пикап Ford Maverick продолжает демонстрировать исключительную удерживаемую стоимость, подтверждая свою лидерскую позицию в рейтингах Kelley Blue Book. В 2026 году эта модель вновь удостоилась награды за лучшую остаточную стоимость при перепродаже, добавив к предыдущим победам 2022, 2023 и 2025 годов. Maverick занял первое место среди компактных пикапов и седьмое в общем рейтинге всех автомобилей, сохранив 54,1% своей стоимости за пять лет, что подчеркивает его надежность и привлекательность для покупателей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В первой десятке общего зачета также фигурируют Toyota Tacoma с 63%, Toyota Tundra с 59,9%, Toyota 4Runner с 58%, Toyota GR Supra с 56%, Mercedes-Benz G-Class с 55%, Toyota Sienna с 54,3%, Chevrolet Corvette с 54%, Porsche 911 с 53,9% и Ford Ranger с 53,4%. Эти данные отражают тренды в автомобильном рынке, где высокие показатели остаточной стоимости часто связаны с брендовой репутацией и спросом.

Эксперты Kelley Blue Book основывают свои расчеты на официальном справочнике остаточной стоимости, используя статистические модели, построенные на миллионах транзакций. Для участия в конкурсе отбираются автомобили с наивысшей удерживаемой стоимостью через пять лет, выраженной в процентах от первоначальной рекомендованной цены, что делает результаты объективными и значимыми для потребителей.

Такой подход позволяет оценить долгосрочную ценность транспортных средств, помогая покупателям принимать информированные решения. Успех Maverick в этом рейтинге свидетельствует о его стабильной популярности и качестве, что может влиять на выбор при покупке нового автомобиля, особенно в сегменте компактных пикапов.