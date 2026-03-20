General Motors устраняет утечку антифриза в Chevrolet Colorado и GMC Canyon

Автопроизводитель General Motors выявил техническую проблему с утечкой антифриза в некоторых моделях Chevrolet Colorado и GMC Canyon. Причиной неисправности является повреждение уплотнения в верхнем патрубке радиатора, что приводит к потере охлаждающей жидкости и загоранию сигнальной лампы на приборной панели. Для устранения этой проблемы требуется слив антифриза, замена дефектного шланга и очистка штуцера радиатора, причём все работы выполняются бесплатно по заводской гарантии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Компания настаивает, чтобы владельцы этих автомобилей сразу обращались в авторизованные сервисные центры при первых признаках утечки. Это позволит быстро решить вопрос и предотвратить возможные повреждения двигателя из-за недостатка охлаждающей жидкости. Своевременное вмешательство помогает избежать более серьёзных последствий для технического состояния транспортных средств.