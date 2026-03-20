Что делать, если автомобиль пострадал при уборке снега

Власти ЗАТО Северск призвали горожан в период уборки снега с дорог не оставлять автомобили в зоне работы дорожной техники и обращать внимание на предупреждения. Об этом по запросу «ФедералПресс» рассказал мэр Николай Диденко.

«В случае возникновения конфликтной ситуации, связанной с повреждением автомобиля, либо возникновением проблемы, аналогичной указанной Вами, автовладельцу следует зафиксировать факт повреждения (засыпания машины), обратиться в ГИБДД и Администрацию ЗАТО Северск (с целью выявления причины (виновника) возникновения возникшей ситуации). При наличии ущерба обратиться в суд с иском о его взыскании», — отмети он.

Глава города добавил, что в соответствии с условиями заключаемых контрактов на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства компенсация всех убытков за нарушение имущественных прав третьих лиц входит в обязанность исполнителя работ. Исходя из этого исполнитель самостоятельно принимает решение о выполнении технологических операций по уборке улично-дорожной сети. Как правило, о проведении работ по уборке накатов с улично-дорожной сети и проездов исполнители работ выставляют предупреждающие аншлаги. Патрульная очистка, выполняющаяся ежедневно выполняется без предварительного оповещения.

Парковка автотранспортных средств должна осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения.

Ранее в соцсетях появились жалобы, что коммунальные службы при уборке снега погребли под сугробом автомобиль пр. Коммунистический, 96 в Северске. Согласно ответу, жалоб на эту ситуацию в мэрию не поступало.

