Россия обошла Бразилию и Британию и стала крупнейшим импортером авто из КНР

В феврале Россия вырвалась в лидеры среди крупнейших импортеров машин из Китая, поднявшись с четвертого места, которое занимала месяц назад. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на таможенную статистику КНР.

За месяц импорт увеличился почти на треть, достигнув впечатляющей суммы в 855,8 миллиона долларов. Для сравнения: в январе этот показатель составлял 654,9 миллиона.

В тройку лидеров также вошли Бразилия и Великобритания, которые приобрели машин на 690,9 и 626,8 миллиона долларов соответственно. За ними следуют Бельгия и ОАЭ с показателями 502,9 и 492 миллиона долларов.

Однако США, ранее занимавшие одно из ведущих мест, столкнулись с падением импорта почти на четверть. В феврале американцы приобрели китайских автомобилей на сумму 145,8 миллиона долларов, что позволило им занять лишь 21-е место в рейтинге.

в РФ числится более 3 млн китайских легковых автомобилей.