Начались отгрузки дилерам новых "Москвичей" М70 и М90

В пресс-службе "Москвича" подтвердили "Российской газете" отгрузку кроссоверов М70 и М90 в официальные шоурумы бренда.

© Российская Газета

Продажи начинаются в 60 дилерских центрах.

Выпуск моделей линейки М начался на столичном предприятии "Москвич" в декабре 2025 года. В феврале 2026 года машины протестировали в условиях сургутских морозов.

Продажи новинок начались в марте 2026 года. "Москвич М70" предложили в комплектациях "Драйв" с двигателем 1,5 литра на 150 л.с. и "роботом" 7DCT и "Ультра" с мотором 2,0 литра на 200 л.с. и 9-диапазонным "автоматом". Цены составляют 3 099 000 и 3 499 000 рублей соответственно без учета спецпредложений.

"Москвич М90" представлен в единственной версии "Ультимейт" с двигателем 2,0 литра на 200 л.с. и АКП. Стоимость - 4 199 000 рублей.

В основе новинок - машины марки MG, в то время как предыдущие модели "Москвичей" базируются на автомобилях JAC.

"РГ" уже испытала обе модели в ходе первой ездовой презентации в Карачаево-Черкесии.