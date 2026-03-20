В РФ велокурьерам готовят новый жесткий запрет

В РФ велокурьерам готовят новый жёсткий запрет. В Общественной палате обсудили ряд мер, направленных на снижение аварийности с участием доставщиков. В частности, как сообщают IZ.RU, в России может появиться запрет на работу на личных электрических мопедах и самокатах — это позволит снизить скорость их движения и обезопасить окружающих.

Согласно статистике, сегодня на территории России работает около 1,5 млн велокурьеров. Только в столице их насчитывается более 50 тыс. человек, причём порядка 70% передвигается на личных электромопедах. При этом нередко доставщики модернизируют свой транспорт, делают его мощнее и быстрее, что негативно сказывается на безопасности.

Сегодня в стране действует два ГОСТа, которые касаются различных характеристик электромопедов и электросамокатов, популярных у сотрудников служб доставки. Но оба они носят не обязательный, а рекомендательный характер.

По мнению экспертов, транспорт должен оснащаться телематикой, которая может фиксировать различные нарушения, а также возможностью ограничивать скорость в определённых зонах.

Помимо этого, предложено обязать работодателей следить за поведением своих сотрудников, так как в погоне за заказами они нередко пренебрегают ПДД. Если в договорах появятся штрафы или снижающие премии коэффициенты за допущенные нарушения.

Как отметил начальник научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России Дмитрий Митрошин, по итогам 2025 года в России было зафиксировано 2 275 ДТП с участием курьеров на транспорте с мотором. В них погибли 68 человек, ещё 3 379 получили травмы.