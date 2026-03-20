Бронированный Lincoln Navigator L не нашел покупателя на аукционе

На аукционе не нашлось покупателя на бронированный Lincoln Navigator L 2025 года, хотя машина практически новая и обладает высоким уровнем защиты. Максимальная ставка остановилась на 100 тысячах долларов, что не дотянуло до резервной цены. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Автомобиль получил бронирование CEN BR6 от канадской фирмы Exec Armor, включающее усиление кузова, дверей, крыши, топливного бака и моторного отсека, а также бронированные стёкла и другие защитные элементы. Подвеска была модифицирована, чтобы компенсировать возросшую массу и сохранить комфорт в движении.

Внутри модель остаётся премиальным внедорожником с кожаным салоном, электроприводами, аудиосистемой на 28 динамиков, адаптивным круиз-контролем и полным набором ассистентов. Под капотом установлен 3,5-литровый V6 EcoBoost мощностью 440 лошадиных сил, приводящий в движение все четыре колеса.

Интерес к этому Lincoln оказался скромным, даже резкий рост ставки с 60 до 100 тысяч долларов не привёл к продаже. Такие автомобили занимают узкую нишу между роскошью и безопасностью, но редко удовлетворяют обеим категориям покупателей. Для массового рынка они слишком избыточны, а для профессиональных нужд обычно выбирают специализированные решения, что делает подобные предложения крайне нишевыми и трудными для реализации.