Для мотоциклов перед началом сезона важен техосмотр

В Москве установилась достаточно теплая солнечная погода, однако, пока еще рано открывать мотосезон. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, это связано с высоким риском ДТП из-за непрогретого асфальта. Эксперт призвал дождаться, когда температура воздуха на улице будет +10°C днем и ночью. В беседе с Авторадио эксперт также рассказал, как подготовиться к началу мотосезона.

«Первое - это сделать полный технический осмотр своему железному другу для того, чтобы убедиться в том, что он будет безопасен, потому что риски на двухколёсной технике они гораздо выше, нежели чем на четырёхколёсной. Поэтому надо проверить все узлы и агрегаты, начиная от тормозов, заканчивая состоянием покрышек. Имеют ли они ещё право на жизнь, могут ли они эксплуатироваться или надо их поменять. Второе проверить, конечно, целостность вашей экипировки, ну и дождаться хорошей погоды, которая будет способствовать получению удовольствия от езды на мотоцикле или же просто способствовать безопасному перемещению в черте города и за городом».

Эксперт добавил, что открывать сезон в любом случае важно аккуратно, поскольку водителям автомобилей нужно будет привыкнуть к возвращению байкеров на дорогу.