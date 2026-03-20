Volkswagen увеличил продажи коммерческих авто при падении прибыли

Продажи коммерческих автомобилей Volkswagen в 2025 году достигли 428 тысяч единиц, что на 6% выше показателей предыдущего периода. Выручка подразделения выросла на 11% и составила 16,9 миллиарда евро, однако операционная прибыль сократилась более чем втрое, до 245 миллионов евро, а рентабельность упала до 1,5%. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Рост поставок обеспечили ключевые модели: электрический ID. Buzz разошелся тиражом свыше 60 тысяч машин, сохраняя лидерство в своем классе в Европе, а Multivan показал лучший результат в истории с 38,7 тысячами автомобилей, что на 31% больше. При этом семейство Transporter развивалось слабее из-за постепенного вывода на рынок. В компании отмечают, что спрос на электромобили в сегменте легких коммерческих авто растет медленнее ожиданий.

Дополнительное давление оказали расходы, связанные с CO2-регулированием ЕС, а также снижение субсидий в США. Несмотря на падение прибыли, чистый денежный поток вырос до 1 миллиарда евро, что на 208% больше, благодаря контролю затрат и управлению инвестициями. Заказы увеличились почти на треть, часть из них будет выполнена в 2026 году.

В 2026 году Volkswagen планирует расширить линейку: появятся гибридные версии Transporter и Caravelle, новые модификации Crafter для бизнеса и обновления ID. Buzz. Это усилит позиции бренда в сегменте авто для малого бизнеса.