Hyundai готовит компактный электрокроссовер и 7-местный SUV

Автопроизводитель Hyundai планирует существенно расширить своё присутствие на индийском рынке, представив новые модели в различных сегментах, включая электромобили, гибриды и внедорожники. Эта стратегия охватывает как массовые, так и премиальные автомобили, что позволит компании гибко реагировать на меняющиеся потребительские предпочтения. Первой ожидаемой новинкой станет компактный электрический кроссовер, который появится к концу 2026 года и будет отличаться высокой локализацией для снижения стоимости, а также новое трёхрядное SUV, предназначенное для семейных покупателей и, возможно, оснащённое гибридной установкой. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В рамках обновления модельного ряда Hyundai также готовит следующее поколение Creta, которое получит новую платформу и впервые предложит полноценный гибридный вариант. В долгосрочной перспективе компания рассматривает возможность вывода на рынок крупного SUV Palisade, который может стать флагманом бренда. Параллельно с этим Hyundai продолжит модернизацию текущих моделей и изучение возможностей для продвижения глобальных автомобилей на новые рынки.

Подход Hyundai отличается от резкого перехода на электромобили, вместо этого компания создаёт сбалансированную линейку, где электрические и гибридные модели дополняют друг друга. Это позволяет адаптироваться к нестабильному спросу на электромобили и зависимости от инфраструктуры, снижая риски в период трансформации рынка. Такой гибкий план направлен на укрепление позиций бренда в Индии, охватывая широкий спектр покупательских потребностей.