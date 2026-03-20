В Китае начались продажи кроссовера Exeed с тормозами от истребителя

Chery начала продажи кроссоверов Exeed EX7 с тормозами как у истребителя F-15. Chery объявила о старте глобальных предварительных заказов на свой новый премиальный электромобиль Exeed EX7, который представляет собой обновленную версию модели Exlantix ET для международных рынков.

© Motor.ru

Чтобы забронировать новинку, потенциальным покупателям достаточно внести депозит, который затем будет зачтен при покупке автомобиля.

Главной технической особенностью модели стала дебютная для бренда тормозная система авиационного типа — электронно-механическая (EMB). Она применяется, в частности, на истребителях F-15. Система будет доступна как на гибридной версии с увеличенным запасом хода, так и на полностью электрическом варианте.

Гибридная модификация EX7 оснащается полуторалитровым бензиновым турбодвигателем и двумя вариантами тяговых батарей емкостью 39,816 и 39,916 кВт·ч. Заявленный запас хода исключительно на электротяге составляет от 182 до 203 км.

Чисто электрическая версия получила два электромотора совокупной мощностью 123 кВт спереди и 230 кВт сзади, а также батарею на 97,682 кВт·ч, обеспечивающую запас хода от 682 до 726 км. Другие технические характеристики, такие как время разгона или максимальная скорость, пока не раскрываются.

Длина автомобиля составляет почти 5 метров, а колесная база составляет 3 метра. В салоне, выполненном в минималистичном ключе, доминирует 30-дюймовый интегрированный дисплей, объединяющий приборную панель и экран мультимедиа.

Список оснащения включает беспроводную зарядку, кожаные сиденья, панорамную крышу и камеру заднего вида с функцией зеркала.