В Китае начались продажи кроссовера Exeed с тормозами от истребителя

В Китае начались продажи кроссовера Exeed EX7 с тормозами от истребителя
Chery начала продажи кроссоверов Exeed EX7 с тормозами как у истребителя F-15. Chery объявила о старте глобальных предварительных заказов на свой новый премиальный электромобиль Exeed EX7, который представляет собой обновленную версию модели Exlantix ET для международных рынков.
Чтобы забронировать новинку, потенциальным покупателям достаточно внести депозит, который затем будет зачтен при покупке автомобиля.
Главной технической особенностью модели стала дебютная для бренда тормозная система авиационного типа — электронно-механическая (EMB). Она применяется, в частности, на истребителях F-15. Система будет доступна как на гибридной версии с увеличенным запасом хода, так и на полностью электрическом варианте.
Гибридная модификация EX7 оснащается полуторалитровым бензиновым турбодвигателем и двумя вариантами тяговых батарей емкостью 39,816 и 39,916 кВт·ч. Заявленный запас хода исключительно на электротяге составляет от 182 до 203 км.
Чисто электрическая версия получила два электромотора совокупной мощностью 123 кВт спереди и 230 кВт сзади, а также батарею на 97,682 кВт·ч, обеспечивающую запас хода от 682 до 726 км. Другие технические характеристики, такие как время разгона или максимальная скорость, пока не раскрываются.
Длина автомобиля составляет почти 5 метров, а колесная база составляет 3 метра. В салоне, выполненном в минималистичном ключе, доминирует 30-дюймовый интегрированный дисплей, объединяющий приборную панель и экран мультимедиа.
Список оснащения включает беспроводную зарядку, кожаные сиденья, панорамную крышу и камеру заднего вида с функцией зеркала.