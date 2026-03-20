Названы главные конкуренты нового Jaecoo J6 в России

Автостат: Haval, Belgee и Geely станут главными конкурентами нового Jaecoo J6. Кроссовер Jaecoo J6, недавно появившийся в салонах, может стать главной моделью бренда в России, обеспечив до половины его общих продаж. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщил директор «Авилон Omoda» Мария Символокова.
«Основными конкурентами новинки на российском рынке можно считать Haval Jolion, Haval H3, Belgee X50 и Geely Cityray. На данный момент поставляются автомобили с передним приводом, а версии с полным приводом ожидаются немного позже. Думаю, что среди корпоративных клиентов наибольшим спросом будет пользоваться версия Актив. Для розничных покупателей, скорее всего, наиболее популярными станут комплектации Комфорт и Престиж», — сообщила Символокова.
Младшая модель бренда Jaecoo, кроссовер J6, дополнил линейку, в которую уже входят J7 и J8. На старте продаж доступны три комплектации — Актив, Комфорт и Престиж. Все они оснащены 1.5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., 6-ступенчатым «роботом» DCT6 и передним приводом. Ценовой диапазон — от 2,3 до 2,7 млн рублей.
Главная деталь экстерьера Jaecoo J6 — массивная решетка радиатора, напоминающая «китовый ус». Полностью светодиодная оптика дополнена двумя линиями ходовых огней. Спереди установлена независимая подвеска, сзади — многорычажная. Дорожный просвет — 176 мм.
Ранее кроссовер Haval H9 первого поколения раскритиковали за коррозию и отказ датчиков.