В Ростовской области будут забирать автомобили за долги по транспортному налогу

В Ростовской области судебные приставы начнут изымать автомобили у автовладельцев с долгами по транспортному налогу. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, в регионе около 34 тысяч должников с общей суммой задолженности 1,5 миллиарда рублей.

«Это в основном серьёзные машины с высокими налогами, владельцы которых могут оплатить долги», — отметил губернатор.

Специально для изъятия автомобилей подготовили штрафную стоянку. До оплаты налога машины будут находиться там.

Транспортный налог собирают муниципалитеты, а средства идут на ремонт и содержание дорог. Губернатор подчеркнул, что работа по взысканию долгов будет системной, хотя эвакуировать всех должников невозможно.

Эксперты считают, что строгие меры мотивируют автовладельцев вовремя платить налог и помогут улучшить дороги региона.