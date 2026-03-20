Cadillac Optiq 2027 года получил новые цвета кузова

Электрический кроссовер Cadillac Optiq ожидает обновление цветовой палитры к 2027 модельному году, что подчеркнёт его стиль за счёт четырёх новых оттенков: Citron Tricoat, Midnight Stone Frost, Sandstone и Deep Ocean Tintcoat. Эти цвета будут распределены по различным комплектациям, причём Citron Tricoat станет доступен в версиях Sport, Premium Sport и Optiq-V, Sandstone появится в Luxury и Premium Luxury, а Midnight Stone Frost и Deep Ocean Tintcoat будут эксклюзивными для Optiq-V, последний в составе ограниченной серии Deep Ocean Edition. Одновременно из палитры исчезнут прежние цвета: Celestial Metallic, Magnus Metal Frost и Nimbus Metallic, что отражает тренд на обновление внешнего вида без изменения технических характеристик, делая дизайн ключевым элементом позиционирования. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Cadillac

Этот шаг демонстрирует, как автопроизводители адаптируют свои модели к меняющимся предпочтениям покупателей, фокусируясь на визуальных деталях для усиления привлекательности. Внедрение новых оттенков позволяет Cadillac предложить более персонализированный выбор, сохраняя при этом базовые параметры кроссовера неизменными. Такие обновления часто служат для поддержания интереса к модели на конкурентном рынке, где внешний вид играет значительную роль. Таким образом, Optiq получает свежий облик, который может привлечь внимание к электрическому сегменту бренда.