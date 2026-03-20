ROX Motor открыл дилерский центр в Уфе совместно с ТТС

Китайский премиальный бренд ROX Motor наращивает своё присутствие в России, заключив партнёрство с холдингом «ТрансТехСервис» для открытия официального центра в Уфе. Этот шаг направлен на укрепление позиций в Поволжье и обеспечивает клиентам доступ к полноценному сервису, включая шоурум площадью 168 квадратных метров и сервисную зону свыше 1400 квадратных метров с тремя подъёмниками, адаптированными для внедорожников. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В новом центре представлены две ключевые модели: ROX 01, полноразмерный внедорожник класса F+ мощностью 476 лошадиных сил, использующий последовательную гибридную систему с запасом хода до 1115 километров и разгоном до 100 километров в час за 5,5 секунды, а также более премиальная версия ROX ADAMAS, оснащённая пневмоподвеской. Обе модели ориентированы на сегмент люксовых внедорожников, что подчёркивает амбиции бренда в российском рынке.

Сотрудничество с сильным региональным игроком, таким как «ТрансТехСервис», демонстрирует стратегию ROX Motor по заходу через местных партнёров, что может ускорить переформатирование рынка на фоне ухода некоторых европейских марок. Это усиливает конкуренцию в сегменте дорогих внедорожников и показывает, что бренд делает ставку не только на продукт, но и на качественную сервисную инфраструктуру для закрепления в стране.