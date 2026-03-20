Opel возвращается на Парижский автосалон в 2026 году с новыми моделями

После десяти лет отсутствия немецкий автопроизводитель Opel готовится к громкому возвращению на Парижский автосалон, который состоится в октябре 2026 года. Глава компании Флориан Хюттль выразил ожидание совместного празднования этого события с публикой, пообещав, что представление бренда будет ярким и запоминающимся. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Выставка Mondial de l’Auto, одно из старейших и наиболее значимых автомобильных мероприятий, традиционно служит площадкой для демонстрации ключевых тенденций в области мобильности. Opel планирует использовать эту возможность для презентации своих новейших разработок, включая недавно представленный в Брюсселе Opel Astra. Электрификация остаётся центральной темой для бренда, что будет подчёркнуто мощными полностью электрическими моделями, такими как новый Opel Mokka GSE и недавно анонсированный Opel Corsa GSE.

Помимо этого, посетители смогут ознакомиться с дополнительными новинками и инновационными решениями в рамках модели Blitz. Сам автосалон запланирован на период с 12 по 18 октября 2026 года, обещая стать важным событием для всей автомобильной индустрии. Таким образом, возвращение Opel на французскую выставку символизирует его стремление укрепить позиции на международном рынке.