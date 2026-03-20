Чем грозит поломка сенсорных мониторов в новых авто

В современном мире машины оснащены множеством электронных устройств, которые делают поездку комфортной и безопасной. Однако даже такие продвинутые системы могут выйти из строя.

Так, владельцы некоторых отечественных и китайских кроссоверов и седанов столкнулись с проблемой перегрева многофункционального дисплея, который может погаснуть прямо во время движения и лишить множества важных функций, ведь у некоторых китайских машин на планшете завязана "вся жизнь" автомобиля.

Специалисты портала "Автовзгляд" выяснили, чем грозит поломка этого важного гаджета и как ее можно устранить.

Причина такого поведения панели кроется в ее расположении. Экран находится на центральных дефлекторах системы отопления зимой или на солнце летом, что приводит к его перегреву.

Для устранения проблемы опытные водители предлагают несколько методов. Во-первых, можно заменить микрочип, предназначенный для планшета, а не автомагнитолы. Это сделает его более устойчивым к высоким температурам и вибрациям. Также стоит обратить внимание на микросхему памяти, которая может не справляться с нагрузкой.

Кроме того, отечественные кулибины нашли еще один способ побороть сей "недуг"- модернизация системы охлаждения медиасистемы путем установки дополнительных вентиляторов. Это поможет предотвратить перегрев экрана и продлить срок его службы.

