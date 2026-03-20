Россия втрое увеличила импорт китайских грузовиков

Страна вошла в пятерку их крупнейших покупателей

В феврале Россия втрое нарастила закупки китайских грузовых автомобилей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА "Новости "со ссылкой на таможенную статистику.

В феврале было осуществлено поставок на $60,7 млн — в аналогичный период прошлого года цифра была втрое меньше. По сравнению с январем 2026-го поставки выросли на треть.

В конце этой зимы Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей китайских грузовиков. Активнее их закупали Индонезия ($125,2 млн), Австралия ($97,4 млн), Мексика ($76,7 млн) и Вьетнам ($64 млн).

Напомним, зимой каждый пятый запрос на новые китайские авто в Татарстане приходился на бренд Haval (20,3%). На второй строчке расположился Jetour (14,2%), за ним следуют Geely (13,4%) и Omoda (9,8%). Пятерку замыкает Changan с 8% запросов.