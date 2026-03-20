Haval запустил H7 Black Edition с новым дизайном и гибридом

Китайский автопроизводитель Haval представил на южноафриканском рынке обновленную версию кроссовера H7, получившую название Black Edition. Основные изменения сосредоточены на внешнем виде и расширении доступных двигателей, что позволяет привлечь внимание покупателей без глубокой модернизации конструкции. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Визуально модель отличается затемненными элементами, включая решетку радиатора, корпуса зеркал, рейлинги и 17-дюймовые диски, что придает ей более агрессивный и современный облик. При этом габариты и архитектура автомобиля остались неизменными, что характерно для многих современных обновлений, ориентированных на косметические улучшения.

Покупателям предлагается выбор из двух силовых установок: базовый 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 170 кВт и крутящим моментом 380 Нм, а также гибридная версия с суммарной отдачей 179 кВт и 530 Нм. Гибрид доступен только с передним приводом, тогда как бензиновый вариант может комплектоваться передним или полным приводом, что расширяет возможности для разных условий эксплуатации.

В салоне кроссовера установлены 14,6-дюймовый экран мультимедиа, цифровая приборная панель и проекционный дисплей, а также доступны беспроводная зарядка и системы помощи водителю. Цены на новинку начинаются от 604 950 южноафриканских рандов и достигают 734 950 рандов за гибридную модификацию, оставаясь на уровне стандартных моделей, что делает обновление доступным для широкой аудитории.