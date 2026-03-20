NISMO возобновит выпуск деталей для Nissan Skyline GT-R

Владельцы легендарных Nissan Skyline GT-R моделей BNR32, BCNR33 и BNR34 получили приятную новость: с 1 апреля в продажу поступят новые оригинальные запчасти, которые ранее были сняты с производства. Компания NISMO расширяет свою линейку heritage-компонентов, включая детали кузова и подвески, такие как крепления бампера, поперечные рычаги и задние брызговики, что поможет поддерживать эти культовые автомобили в аутентичном состоянии без использования неоригинальных аналогов. Производство возобновлено с участием тех же поставщиков, что и в оригинальный период, что особенно важно для коллекционных экземпляров, где ценится точное соответствие заводским стандартам. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Программа NISMO демонстрирует растущий интерес к классическим автомобилям, побуждая производителей возвращаться к выпуску оригинальных запчастей. Это превращает поддержку старых моделей в отдельное бизнес-направление, обеспечивая долгосрочную доступность компонентов. Для многих энтузиастов проблема поиска аутентичных деталей теперь решается, что способствует сохранению исторической ценности этих машин. Такие инициативы подчеркивают важность поддержания автомобильного наследия в его первоначальном виде.