Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей

Минпромторг России предложил ввести в стране обязательную маркировку автозапчастей. Соответствующий проект постановления правительства разработан ведомством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает поэтапное введение маркировки с 1 сентября этого года. Она распространится на детали для автомобилей, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин.

В проекте указаны три срока: 1 сентября 2026 года – начало обязательной регистрации в информационной системе маркировки, 1 декабря 2026 года – начало обязательной маркировки и представления в систему маркировки сведений о вводе в оборот, 1 декабря 2027 года – представление в систему маркировки сведений об обороте товаров и выводе товаров из оборота.

"Механизмы маркировки уже апробированы в рамках эксперимента, который проходит на территории Российской Федерации с 25 февраля 2025 года по 31 августа 2026 года в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 февраля 2025 года № 202", – добавили в ведомстве.

Ожидается, что меры позволят бороться с высокой долей нелегального рынка, которая ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции потребителям и росту количества нарушений в автомобильной отрасли.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести цифровой учет деталей для китайских автомобилей – карту транспортного средства с перечнем подходящих для ремонта запчастей.

Депутат Госдумы Станислав Наумов уточнил, что необходимость в этом появилась после получения множества жалоб со стороны водителей и сотрудников автосервисов. В частности, механикам зачастую предоставляют неактуальные каталоги, из-за чего заказанные по VIN-коду детали могут прийти на машину другой модели.

