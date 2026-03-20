У Lada Niva появилась новая версия "Тайга"

Компания "Промтех" получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на выпуск и продажу внедорожников "Тайга" и "Тайга Трофи", сообщает "Автопоток".

Автомобили линейки "Тайга" представляют собой серьезно доработанную с прицелом езды по тяжелому бездорожью трехдверные модификации Lada Niva Legend.

Главное внимание было уделено ходовой части. Инженеры нижегородского предприятия усилили лонжероны, установили усиленные амортизаторы и реактивные тяги, увеличили дорожный просвет и установили редукторы с блокировкой дифференциала и другим передаточным отношением, а также колеса с шинами размерностью 205/75 R15 и развитым внедорожным протектором.

Нижегородские новинки можно опознать по оригинальным светодиодным фарами, расширителям колесных арок, обвесу из черного тисненого пластика, переднему бамперу со встроенными "противотуманками" и штатной площадкой под установку лебедки, а также внешней кнопкой открывания багажника (в оригинальном исполнении отсутствующей), боковым подножкам и рейлингам на крыше. В списке опций значатся силовые бамперы. В интерьере использована фирменная обивка сидений и оригинальный рычаг КП.

Модель "Тайга Трофи" также ориентирована на суровое бездорожье, предлагая расширенный набор оборудования по сравнению с обычной "Тайгой". В числе прочего в оснащение здесь входит электрическая лебедка с тяговым усилием 2100 кг, шноркель, полноразмерная запаска на кронштейне за задним свесом и дополнительное освещение.

Бензиновый 1,7-литровый мотор (83 л.с.), предусмотренный для Lada "Тайга" и "Тайга Трофи", доработке не подвергся. Как и на крупносерийных Lada Niva Legend, он сочетается с 5-ступенчатой "механикой".

В числе главных конкурентов нижегородских новинок значится Lada Niva Bronto, которую АвтоВАЗ выпускает в Тольятти, в своем придворном ателье "ВИС-Авто".

Напомним, что на этой неделе АвтоВАЗ объявил о запуске подразделения "Лада Бизнес", которое сосредоточится на развитии сегмента легких коммерческих автомобилей (LCV), включая как собственную линейку Lada, так и партнерские продукты. В новый дивизион вошли как "ВИС-Авто", так и нижегородский завод "Промтех".