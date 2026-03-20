Audi выпустит конкурента Mercedes-Benz G-класса

Глава Audi Гернот Дёлльнер дал понять, что компания всерьез рассматривает возможность создания полноценного внедорожника повышенной проходимости, который составит конкуренцию Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender. Как сообщает Autocar, на прямой вопрос о такой модели на конференции руководитель бренда посоветовал не отказываться от этой мечты.

Дёлльнер подчеркнул, что потенциал марки позволяет реализовать проект любого масштаба. Он заявил, что Audi способна производить всё: от доступных электромобилей начального уровня до спортивных машин и внедорожников с высокими внедорожными качествами. По его словам, в будущем от компании стоит ожидать многого.

По информации издания, будущий внедорожник может быть построен на рамной платформе, которая изначально разрабатывается для линейки Scout в США.

Слухи о возможном появлении рамного внедорожника в гамме Audi ходят не первый год. Еще в 2023 году представители марки отмечали, что такая модель органично вписалась бы в линейку бренда, закрыв сегмент, где Audi пока не представлена. Примечательно, что нынешний шеф-дизайнер компании Массимо Фраскелла ранее работал над актуальным Land Rover Defender.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.