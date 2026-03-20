Рынок электромобилей с пробегом стабильно растет четвертый год, сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем канале в Max.

Как уточняет аналитик, за два месяца 2026 года на вторичном рынке было перерегистрировано 2146 легковых электромобилей с пробегом (+28% год к году).

В 2023-2024 годах вторичный рынок электромобилей увеличился, соответственно, на 17-18%.

В 2025 году рост составил 24%, а годовой объем превысил 15 тысяч единиц такой техники, таким образом, опередив показатели роста сегмента новых электрокаров (12,5 тыс шт).

Лучше всех из б/у электрических моделей в РФ продаются автомобили Nissan (5235 шт). Преимущественно, речь идет о таком бестселлере, как модель Leaf (ее в основном покупают на Дальнем Востоке и в Сибири).

Тренд прошлого и этого годов - серьезное усиление позиций б/у автомобилей Zeekr. Они - на втором месте с показателем 2209 проданных машин.

В первую пятерку самых востребованных подержанных электрокаров в 2025 году попали также Tesla (1818 шт), "Москвич" (799 шт) и Volkswagen (785 единиц).

Топ-5 в 2026 году составили Nissan (372 шт), Zeekr (367 шт), "Москвич" (183 шт), Tesla (180 шт) и Audi (176 шт). При этом интересно такое явление, как усиление "электричек" массового сегмента. В этом году "Москвич" и Tesla поменялись местами в рейтинге. Народный электрический "Москвич" получил "бронзу", а Tesla опустилась с четвертого на третье место.

Что касается новых "зеленых" моделей, по данным "Автостата", в январе-феврале в РФ было продано 1566 новых электрокаров - на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по продажам стал отечественный бренд Evolute (35% рынка).

В то же время вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказывал ранее, что нынешний всплеск интереса к электрокарам - это, вероятно, временная вспышка, связанная с сезонным спросом.